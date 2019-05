Tolle Gewinnchance für alle, die den Amateurfußball lieben: das DFB-Pokal-Finale am 25. Mai gemeinsam mit Stefan Effenberg im Newsroom von t-online.de in Berlin gucken und mit Effe über Fußball fachsimpeln. Getränke und Snacks sind inklusive. Wir verlosen dreimal zwei Tickets an #GABFAF-Supporter.

#GABFAF ist das große Aktionsbündnis für den Amateurfußball. Wir setzen uns bei Verbänden, Sponsoren und in der Politik für die Amateure ein. Wenn Du die #GABFAF-Idee unterstützt, trage Dich bitte als Supporter ein.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 22. Mai, 11 Uhr. Die Teilnahmebedingungen und mehr Infos zum Preis findest Du weiter unten auf der Seite.