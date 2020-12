Die Teilnahme erfolgt über das Kontaktformular auf dieser Seite. Pro Person und Mailadresse ist nur eine Teilnahme möglich. Mitarbeiter der Sportbuzzer GmbH dürfen nicht teilnehmen.

Die Gewinner (m/w/d) werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt unmittelbar nach der Auslosung, spätestens aber in der ersten Januarwoche per Mail informiert. Sie müssen sich innerhalb von 72 Stunden an gabfaf@sportbuzzer.de zurückmelden und die Annahme des Preises bestätigen. Ansonsten verfällt der Preis, und es wird nach dem Zufallsprinzip ein Ersatz-Gewinner ermittelt und benachrichtigt.

Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht. Es werden keine Daten an Dritte weitergeben. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für die Anmeldung als #GABFAF-Supporter gilt eine gesonderte Datenschutzerklärung, siehe hier.